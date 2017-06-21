Nagihan Karadere hüngür hüngür ağladı

'Survivor 2016'ya damgasını vuran Nagihan Karadere, Sema Aydemir'in kendisini de hedef alan "Bana engel oldular" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Eski atlet, yaşadığı zor günleri anlatırken hündür hüngür ağladı.

TV8'de yayınlanna 'Survivor Ekstra' programına konuk olan Nagihan Karadere, "Savaşçı bir kadınım. Normal hayatım da Survivor. O kadar çok badireler atlattım ki. Aslında bin pişmanım. Neden pişmanım? Survivor'da atlatmam gereken başka şeyler vardı. Şu an zamanı değil, çünkü çok uzun. İnsnalar ufacık bir şeyi hayat memat meselesi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Survivor Nagihan, "Hayatımın bittiği noktalar oldu. Bunları hiç dile getirmedim. Kimse kolumdan kanadımdan tutup 'Hadi Nagihan' demedi. Keşke 2006 yılında Survivor'a başvursaydım da katılsaydım" dedi.

"PARASIZ, DIMDIZLAK ORTADA KALDIM"

Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan eski milli atlet, "2010 yılında Fenerbahçe'ydim. Sakatlandım ve spor hayatım bitti, kulüpten atıldım. O dönemde ev almıştım. Parasız, dımdızlak ortada kaldım. Hayat o kadar zor ki. Bazı şeyler varken bir anda sıfıra düşmek... Sakatsın, felçli yatıyorsun. Tek başına İstanbul'da ev kredisini nasıl ödeyeceksin? Bazı şeyler gizli kalması gerekiyor. 6 ay sakat yattım, 4 ay yatak odasından çıkmadım. Stresten bütün vücudumda yaralar çıktı. 'Kendine gel, yoksa harcanıp gideceksin' dedim. 'Yapacağım, başaracağım' dedim. Tek başına antrenmanlara başladım. Tam bir sene sonra rekorları altüst ettim. 56 saniyenin altında koşan tek atlet benim. Sema'nın beni geçtiği yarış sakat olduğum dönemde gerçeleşti. Seke seke koşuyordum, o dönemde geçildim" şeklinde konuştu.