  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Nalan'ın banyo sahnesi Camdaki Kız'a damgasını vurdu

Nalan'ın banyo sahnesi Camdaki Kız'a damgasını vurdu

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'ın dün akşam yayınlanan ilk bölümüne Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan'ın banyo sahnesi damga vurdu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi, 8 Nisan Çarşamba akşamı 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Camdaki Kız'ın 1. bölümünde, küçük yaştan beri kıyafetlerinden beslenmesine kadar annesinin baskılarına maruz kalan Nalan'ın banyo yaptırıldığı sahne ise izleyenleri etkiledi.

Son olarak Kırmızı Oda'daki rolüyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, Nalan'ı canlandırdığı Camdaki Kız'daki performansıyla da dikkat çekti. Kırmızı Oda'da birlikte rol alan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, bu defa Camdaki Kız'da buluştu.

Burcu Biricik, Camdaki Kız'da emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğu olan Nalan rolünü canlandırıyor. Feyyaz Şerifoğlu ise Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu ailesinin oğlu rolüyle ekranlara döndü. İkilinin kaderleri ise ailelerinin baskısıyla evlendirilmek için buluşmalarıyla değişti.

 GÜLSEREN BUDAYIOĞLU'NUN 4. ESERİ DE DİZİ OLDU

Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Doğduğun Ev Kaderindir’, ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Kırmızı Oda’dan sonra ‘Camdaki Kız’la dördüncü eseri aynı sezonda ekranlarda yer almış oldu.

Etiketler camdaki kız burcu biricik banyo sahne banyo sahnesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak tweet! ''Uyyy Uyyy Uyyy''
Trakya'da Nisan ayında 10 santimetre kar!
Camdaki Kız dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı!
O ilde ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verildi!
Müge Anlı bile korktu! ''Cinsel organımı çekti'' dedi, stüdyo karıştı
''Covid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük''
Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi sinyali! Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?
İşten kovulunca aldığı tazminatla kurdu! 55 kişiye istihdam sağlıyor
Bakan Selçuk'tan yeni yüz yüze eğitim açıklaması