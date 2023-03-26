Nesrin Cavadzade kaza yaptı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sponsor otomobil firmasının verdiği araçla kaza yaptı.

Oyuncu Nesrin Cavadzade, kendisine sponsor olan otomobil firmasının verdiği araç ile kaza yaptı. Apartmanın otoparkından çıkarken aracı çarpan oyuncu, firmayı arayarak durumu anlattı.

Posta'nın haberine göre, marka Cavadzade’ye başka bir araç verdi.