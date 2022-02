Netflix'in en iyi uluslararası yapımları listesinde bir Türk dizisi

Türkiye'de de popüler olan dijital içerik platformu Netflix'in en iyi uluslararası yapımları listesine bir Türk yapımı dizi de girmeyi başardı.

Son olarak Indiewire sitesi, Netflix’te izlenmesi gerekenler diziler seçkisi paylaştı. Komediden dramaya Netflix’te izleyebileceğiniz uluslararası yapımlar listesinde Türkiye yapımı bir dizide yer alıyor.

NETFLIX EN İYİ ULUSLARARASI YAPIMLARI

ALICE IN BORDERLAND



Amaçsız bir bilgisayar oyuncusu ve iki arkadaşı kendilerini paralel evrendeki Tokyo’da bulur. Burada hayatta kalmak için bir dizi acımasız oyuna katılmaları gerekir. Dizi Haro Aso’nun manga serisinden uyarlandı.

BABYLON BERLIN



Bir dedektiflik öyküsü etrafında şekillenen Babylon Berlin aynı zamanda faşizmin Almanya toplumunu nasıl usul usul ele geçirdiğini ve Hitler’i iktidara taşıyacak toplumsal ve ekonomik koşulların nasıl oluştuğunu anlatıyor.



Dizinin ilk sezonu, Weimar döneminde bir fotoğraf üzerinden patlayan büyük bir skandalın iç yüzünü aydınlatmaya çalışan komiser Gereon ile yardımcısı Charlotte’nin başından geçenlere odaklanıyordu. Dizi, Avrupa’da çekilen en yüksek bütçeli TV yapımı.

BORGEN



Çığır açan bu dramada Birgitte Nyborg, şoke edici gelişmeler sonucunda kendini Danimarka’nın ilk kadın lideri olarak başbakan koltuğunda buluyor.

DARK



Bir çocuğun kaybolması, dört aileyi hummalı bir cevap arayışına iter. Bu arayışları, üç nesli kapsayan akıl almaz bir gizemi ortaya çıkarmalarına neden olur.



BİR BAŞKADIR



Dizide hayatları, hayalleri, korkuları farklı insanların birbirleriyle olan ilişkisi anlatılıyor. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.

Listeye giren tek Türk dizisi ‘Bir Başkadır’, Netflix’in uluslararası kısmına ‘Ethos’ ismiyle çevrildi.

EVERYTHING WILL BE FINE



Günümüzde iyi bir ebeveyn ve eş olmanın ne anlama geldiğini anlatmaya çalışan bu alaycı dram-komedide ayrılmış çift Ruy ve Julia’nın, çocukları için birlikte yaşamaya devam etmesine tanıklık ediyoruz.

HELLBOUND



Şiddet sahneleriyle öne çıkan dizide ölüm tarihi ve saati bildirilen günahkarların peşine bir grup ‘iblis‘in düşmesi anlatılıyor. Dev yaratıklar kurbanlarını yakalayıp ‘cehennem’e gönderiyor.

Fantastik korku türündeki dizi, stream platformlarından verileri derleyen Flixpatrol sitesine göre yayınlandıktan 24 saat sonra, 20 Kasım’da 80’den fazla ülkede Netflix’in en çok izlenen dizisi oldu.



LOVE & ANARCHY



Dizide kariyer odaklı bir danışman ve iki çocuk annesi Sofie’nin hikayesi anlatılıyor. Sofie, çalışma sırasında genç bir bilişim teknisyeni olan Max (Björn Mosten) ile tanışır ve beklenmedik bir şekilde aralarında ‘flörtleşme oyunu’ başlar. Önce masum şekilde başlayan bu ilişki, oyunların gittikçe daha da cüretkar ve riskli bir hale gelmesiyle birlikte istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarır.

SQUID GAME



Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.

UNORTHODOX



Brooklynli bir kadın, görücü usulü evliliğinden kaçıp Berlin’e gelir. Burada bir grup müzisyen ona evlerini açar. Ancak geçmişi onu burada da bulur.