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  3. Nükhet Duru'dan hayranlarına büyük ayıp!

Nükhet Duru konserini yarıda kesti

Nükhet Duru konserini yarıda kesti

Usta sanatçı Nükhet Duru, Bodrum'da ünlü bir mekanda sahne aldı. Duru, 2 saat sürmesi planlanan konserini 50 dakikada bitirdi. Mekan sahipleri, sahneden inen ve telefonunu kapatan Duru'ya ulaşamadı.

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Nükhet Duru, önceki gün Bodrum'da bir mekanda sahneye çıktı. Keyifli başlayan konserde efsane sanatçı "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Beni Benimle Bırak", "Cambaz", "Anılar", "Sevda" gibi kült olmuş eserleriyle hayranlarını zamanda nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkardı.

SAHNEDEN İNİP TELEFONUNU KAPATTI
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sanatçı, sahnede payetli göğüs dekolteli kıyafet tercih etti. Normalde 2 saat sürmesi beklenen konserinde Duru, herhangi bir açıklama yapmadan sahneden erken ayrılınca herkesi şaşkına uğrattı. 50 dakika konser veren ve sahneden indikten sonra telefonlarını kapatan Nükhet Duru'ya ve menajerine kimse ulaşamadı. Bu tavrı karşısında sevenleri "Bayramda onu dinlemek için geldik ama bu yaptığını kendisine yakıştıramadık" diyerek ünlü sanatçıya tepki gösterdi.

Mekanın işletmecisi Serkan Can, izleyicileri sakinleştirirken duayen sanatçının bu tavrına bir anlam veremediğini söyledi.

SnobMagazin

Etiketler nükhet duru sahne konser
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