Nur Viral'dan Esra Ezmeci'ye şoke eden itiraf

Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında ünlü Klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye eşinden neden boşandığını canlı yayında itiraf etti.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında kadın erkek ilişkilerine dair gelen soruları yanıtlarken yıllar önce boşanan Nur Viral'in itirafı yayına damgasını vurdu.

Sunucu Nur Viral'in sorularını da yanıtlayan Ezmeci bir izleyicinin "Beni 6 kere aldatan kocama nasıl ders vermeliyim?" sorusunu yanıtlarken sunucudan da samimi bir itiraf geldi.

Nur Viral güven ve aldatma konuları konuşulurken "İçime sindiremem ikili ilişkilerim de böyle hata yapmamak için elimden geleni yaparım. Affeder gibi gözükebilirim ama eskisi gibi olmaz." dedi.

Viral konuşmasının devamında ise "Bana sadece aldatmak karşı cinsle yaşadığı sadece bir insel ilişki değil, yalan da benim için aldatmak... Kendimi kandırılmış hissederim. Ben evliliğimi bu yüzden yıktım, yine olsa yine yıkarım. Dürüst olacaksın ya!