  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Nur Viral'dan Esra Ezmeci'ye şoke eden itiraf

Nur Viral'dan Esra Ezmeci'ye şoke eden itiraf

Nur Viral'dan Esra Ezmeci'ye şoke eden itiraf
Güncelleme:

Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında ünlü Klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye eşinden neden boşandığını canlı yayında itiraf etti.

Klinik Psikolog Esra Ezmeci Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında kadın erkek ilişkilerine dair gelen soruları yanıtlarken yıllar önce boşanan Nur Viral'in itirafı yayına damgasını vurdu.

Sunucu Nur Viral'in sorularını da yanıtlayan Ezmeci bir izleyicinin "Beni 6 kere aldatan kocama nasıl ders vermeliyim?" sorusunu yanıtlarken sunucudan da samimi bir itiraf geldi.

Nur Viral güven ve aldatma konuları konuşulurken "İçime sindiremem ikili ilişkilerim de böyle hata yapmamak için elimden geleni yaparım. Affeder gibi gözükebilirim ama eskisi gibi olmaz." dedi.

 Viral konuşmasının devamında ise "Bana sadece aldatmak karşı cinsle yaşadığı sadece bir insel ilişki değil, yalan da benim için aldatmak... Kendimi kandırılmış hissederim. Ben evliliğimi bu yüzden yıktım, yine olsa yine yıkarım. Dürüst olacaksın ya!

Esra Ezmeci'nin açıkladığı cinsel fantezi ortalığı karıştırdıEsra Ezmeci'nin açıkladığı cinsel fantezi ortalığı karıştırdıMagazin
Esra Ezmeci'nin cinsellikle ilgili sözleri sunucuyu utandırdı: Dur RTÜK mütük biliyorsun...Esra Ezmeci'nin cinsellikle ilgili sözleri sunucuyu utandırdı: Dur RTÜK mütük biliyorsun...Magazin

 

 

 

 

Etiketler nur viral esra ezmeci itiraf boşanma itirafı boşanma Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen firma 2'nci tur anketini açıkladı
Burası Amazon Ormanları değil, Yalova!
Dolar kurunun faiz kararına ilk tepkisi bu oldu
Burcu Esmersoy'un Metrobüs itirafı olay oldu
KONDA 36 ildeki 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim anketini açıkladı
Bitmek bilmeyen yağışlar Türkiye'nin kabus haritasını değiştirdi!
Ünlü anketçiden 2'nci tur öncesi sürpriz açıklama
Ümit Özdağ'ın kararı sonrası HDP 2'nci tur kararını verdi
İstanbul Boğazı'nda hareketli saatler... Gece yarısı denize atladı, gözden kayboldu
İstanbul’da ''domuz bağı'' cinayetine Emniyet'ten yalanlama