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Nur Viral'in canlı yayındaki zor anları; Oytun Erbaş'ın sözleri olay oldu

Nur Viral'in canlı yayındaki zor anları; Oytun Erbaş'ın sözleri olay oldu
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Beyaz TV'nin gündüz kuşağı programı Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Oytun Erbaş yine kendine özgü garip açıklamalarına bir yenisini ekleyince ünlü sunucu canlı yayında zor anlar yaşadı...

Beyaz TV'de Hayatta Her Şey Var programında Nur Viral'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Oytun Erbaş kendisine özgü ilginç çıkışlarına bir yenisini ekledi.

"Cinsellik yaptıkça testestoran artar. Sen bir erkeği gözünden tanırsın cinsellik yapıyor mu yapmıyor mu diye mesela sen tanımıyor musun?" diyen Erbaş'a ne yanıt vereceğini şaşıran Nur Viral "Ben nereden bileyim nasıl anlıyorsun?" yanıtını verdi.

Nur Viral'in bu yanıtının ardından Erbaş bu sefer açıklamalarını detaylandırarak, "Erkeklere karbonhidrat yarıyor; bal yiyeceksin, hemen kas kitlesi yapar. Erkek çayını içecek ondan sonra hamur işini yiyecek işte baklava böreği ondan sonra biliyorsun malum." ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın açıklamalarının ardından Nur Viral ise "Allah güç kuvvet versin, konumuz hani çıkıp da buraya cinsellik konuşmak değil niyetimiz ama konuşulmayan bir şeyler var hep üstü kapanan üstü örtülen bir şeyler var" diyerek konuyu kapatırken Erbaş cinsellik temalı şakalarına devam etti.

 

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Etiketler Oytun Erbaş nur viral hayatta her şey var
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