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Nur Yoldaş hastaneye kaldırıldı

Nur Yoldaş hastaneye kaldırıldı
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68 yaşındaki ünlü şarkıcı Nur Yoldaş yürüyüş yaptığı sırada fenalaşınca ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

'Sultan-ı Yegâh' başta olmak üzere, 'Mihrimah', 'Saki', 'Nagehan Bustan Faslı', 'Nedir Yarabbi Derdim' gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı.

Yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki Nur Yoldaş'ın tomografi, EKG ve kan tahlili sonuçlara göre tedavi uygulanacak.

 Nur Yoldaş'ın oğlu, Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yoldaş, "Annem öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" dedi.

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