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Nurgül Yeşilçay enflasyon yorumuyla gündeme geldi

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Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı 'Alanur Yıldız' karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yeşilçay, bu sefer enflasyon konusundaki paylaşımıyla gündeme oturdu.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Verdiği kilolar sonrasında incecik olan Yeşilçay zayıflama sırrını anlatmış tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirtmişti. Ünlü isimden bu kez enflasyonla ilgili bir paylaşım geldi.

 Türkiye İstatistik Kurumu maaşların zam oranını etkileyecek enflasyon rakamlarını duyurmuş ve Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.16, yıllık bazda yüzde 68,50 artmıştı.

Konuyla ilgili birçok paylaşım yapılırken paylaşım yapanlardan biri de Nurgül Yeşilçay oldu.

"ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI"

Yeşilçay, Instagram hesabından paylaştığı videoda cheesecake tarifi verirken bütün malzemelerden çok az kullanması sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçay, paylaştığı videoya ise "Enflasyon verileri açıklandı" notunu düştü.

Etiketler Nurgül Yeşilçay enflasyon yorum
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