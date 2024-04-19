  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Nuri Alço'ya kalp pili takılacak

Nuri Alço'ya kalp pili takılacak

Nuri Alço'ya kalp pili takılacak
Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan usta oyuncu Nuri Alço, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Alço'ya kalp pili takılacağı öğrenildi.

Eskişehirli oyuncu Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Alço, Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın temaslarının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, dün akşam ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Burcu Alço, eşinin kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağını açıkladı. Burcu Alço, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri’m” diye yazdı.

DHA

Etiketler nuri alço kalp pili Hacettepe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beklenen oldu; İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı Beklenen oldu; İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı İstanbul'da büyük kaza: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da büyük kaza: Ölü ve yaralılar var Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Sicil affı ile devlet destekli borç kapatma kredisi geliyor Sicil affı ile devlet destekli borç kapatma kredisi geliyor Tarım Kredi Market nisan ayına özel indirimli ürünleri açıkladı Tarım Kredi Market nisan ayına özel indirimli ürünleri açıkladı İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı AB'den Türkiye'ye ''sığınmacılarla vize kolaylığı'' şantajı AB'den Türkiye'ye ''sığınmacılarla vize kolaylığı'' şantajı Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe