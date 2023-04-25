O Ses Rap'in jürisi açıklandı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'de O Ses Rap yarışması heyecanı başlıyor. O Ses Rap 2023'ün jüri kadrosu da belli oldu.
Exxen isimli platformda yayınlanan O Ses Rap yeni sezonda da ekrana gelecek.Acun Ilıcalı’nın bir projesi olan yarışmanın jüri üyeleri merak ediliyordu.
Geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'den transfer olan Hadise'nin de yer aldığı yarışmada jüri üyeleri belli oldu.
O Ses Rap çekimleri 25 Nisan'da başlıyor! PopDedik'in haberine göre; jüride 5 kişi olacak.
Uzun süredir beklenen ve merak edilen “O Ses Rap” programının çekimleri başlarken jüride yer alan isimler de heyecanlandırdı.
Programda bir ilk gerçekleşecek; jüri kadrosu 5 kişi olacak. Hadise, Eypio, Murda, Mero’nun olduğu kadroya Sefo da dahil oldu. Bu yıl Murda & Mero birlikte jüri olacaklar aynı Gökhan ve Hakan Özoğuz gibi.
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