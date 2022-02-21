Ofsob’a yeni single ‘Bu Gece’ de Mvnus Eşlik Etti Ofsob’dan yeni single…

Yurtdışında Türkçe rap ile kendine geniş bir hayran kitlesi edinmeye başlayan Ofsob, her geçen gün başarılarına bir yenisini ekliyor.

Belçika’da ortaokul yıllarında rap müzikle tanışıp kısa sürede dikkat çeken yeni isimler arasında yer almayı başaran Ofsob, en taze single’ı ‘Bu Gece’yi 18 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarında dinleyicinin beğenisine sundu.



Ofsob’a yayınladığı yeni çalışmasında ‘‘Mvnus’ eşlik etti. Belçika’da yaşayan Ofsob, bestesi Oğuz Bağator & Oğuz Manus‘a ait şarkının aranjesi için Chaidez ile çalıştı.



Müzik hayatına altı single sığdıran Ofsob, yurtdışında yaptığı kayıt, mix, mastering işlemlerini 3 ay sonunda tamamladı.



Güçlü lirikleri, dinamik yapısı ve akıcı sözleri ile ‘Bu Gece’ Ofsob’un kariyerinde yeni bir sayfa açmasını sağlayacak.



Rap müziğin dünyada ve ülkemizde popülerliğinin artmasıyla birlikte yetenekli birçok Türk genci, Avrupa’nın farklı şehirlerinden seslerini yükselterek bu tarza damgasını vuruyor.



Ofsob gerçek adıyla “Oğuz Bağator” 13 Ocak 1992 yılında Belçika’nın bir şehri olan Dendermonde’da doğdu. Ortaokuldan itibaren “MC” olarak rap müziğe başlayan Ofsob, ilk kaydını 2006 yılında aldı.2017-2019 yılları arasında Belçika’da büyük organizasyonlar düzenledi ve Ece Seçkin, Tuğçe Kandemir gibi ünlü sanatçılaırn sahne almasını sağladı. 2020 yılında yayımladığı “Gaza Gelme” isimli ilk teklisinden bugüne kadar 6 single müzikseverlerin beğenisine sunuldu.



Ofsob (Oğuz Bağator) yeni single ‘Bu Gece’ de Mvnus Eşlik Etti