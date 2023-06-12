Okan Bayülgen'in son imajı şok etkisi yarattı: Son Mohikan!

Johnny Depp ve Hollywood Vampires konserini izleyenler arasında yer alan ünlü şovmen Okan Bayülgen'in yeni imajı adeta şok etkisi yarattı.

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires, geçtiğimiz akşam Hollywood Vampires Live Tour kapsamında, Life Park İstanbul’da unutulmaz bir konsere imza attı.

Johnny Depp'i izlemek için sevgilisi Selin Atasoy ile konser alanına gelen ünlü şovmen Okan Bayülgen, görenleri şaşırttı. Yeni bir imaja bürünen Bayülgen flaşlar patlayınca, "Arkadaşlar panik yapmayın. Evet benim yanlış görmediniz" diyerek hızlı adımlarla konser alanına girmek için büyük çaba harcadı.