  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Okan Bayülgen'in son imajı şok etkisi yarattı: Son Mohikan!

Okan Bayülgen'in son imajı şok etkisi yarattı: Son Mohikan!

Okan Bayülgen'in son imajı şok etkisi yarattı: Son Mohikan!
Güncelleme:

Johnny Depp ve Hollywood Vampires konserini izleyenler arasında yer alan ünlü şovmen Okan Bayülgen'in yeni imajı adeta şok etkisi yarattı.

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires, geçtiğimiz akşam Hollywood Vampires Live Tour kapsamında, Life Park İstanbul’da unutulmaz bir konsere imza attı.

Johnny Depp'i izlemek için sevgilisi Selin Atasoy ile konser alanına gelen ünlü şovmen Okan Bayülgen, görenleri şaşırttı. Yeni bir imaja bürünen Bayülgen flaşlar patlayınca, "Arkadaşlar panik yapmayın. Evet benim yanlış görmediniz" diyerek hızlı adımlarla konser alanına girmek için büyük çaba harcadı.

 

Etiketler Okan Bayülgen son mohikan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da vahşet! Hepsi ağaca asılı halde bulundu
İstanbul'daki dev yangın 3'üncü gününe girdi!
Cennette kabus! Turist teknesi alev aldı; 3 turist kayıp
Fenerbahçe kupa hasretine son verdi
Özgür Demirtaş piyasaları ''evcil hayvanlar dahi anlayacak'' diyerek anlattı
Hafta boyunca hava nasıl olacak ? İşte gün gün hava durumu tahminleri
CHP'de bir ''değişim'' mesajı daha: ''Cesur, kararlı ve vefalı olacağım''
Beklenen soru yanıt buldu: Yaz ne zaman gelecek ?
Adana'da deprem! Çevre iller de sallandı
Sarallar suç örgütü lideri İstanbul Havalimanı'nda yakalandı