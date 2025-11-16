Oktay Kaynarca o yorumu görünce kendini tutamadı: ''Yalancının...''

Ekranların ünlü oyuncusu ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Oktay Kaynarca sosyal medyadan kendisine yönelik yapılan bir yorum karşısında sinirlerine hakim olamayıp verdiği yanıtla dikkat çekti.

Bir süredir oyunculuğa ara verip, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunucuculuk görevini üstlenen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medyada kendisine yönelik bir yorum karşısında sinirlerine hakim olamadı. Oktay Kaynarca saçlarının ön kısmının protez olduğuna dair yorum yapan bir kullanıcıya verdiği yanıtla gündem oldu. Oktay Kaynarca, kullanıcının yorumuna sinirlenerek "Yalancının..." dedi. İşte o yorum:

