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Oyuncu Hazal Kaya müşahitlik yapacağını açıkladı

Oyuncu Hazal Kaya müşahitlik yapacağını açıkladı
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Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimde müşahit olacağını açıkladı.

Hazal Kaya, sosyal medya hesabında 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde müşahit olacağını duyurdu. Kaya, “Ben müşahit oldum. Defterimi kalemimi aldım online müşahitlik eğitimimin başına oturacağım" dedi.

Oyuncu sözlerine "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için. Siz de müşahit olun hadi benim canlarım" diyerek devam etti.

Etiketler hazal kaya seçim müşahitlik
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