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Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı boşanmanın eşiğinden döndü

Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı boşanmanın eşiğinden döndü

Futbolcu Özer Hurmacı ile 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı, boşanmaktan vazgeçti.

Eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.

 Hurmacı çifti geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından barıştıklarını duyurdu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre çift, mahkemeye başvurarak karşılıklı açtıkları Boşanma davalarından ve katılma alacağı davasından vazgeçtiklerine dair bir dilekçe sundu.

Feragat dilekçesini inceleyen mahkeme, çiftin boşanma davasını reddetti.

Hürriyet

Etiketler özer hurmacı boşanma mihriban hurmacı
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