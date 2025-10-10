Özge Özpirinçci operasyon sonrası sessizliğini bozdu
Hakkında ''uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak'' suçundan soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, serbest kalmasının adından ilk paylaşımını yaptı.
8 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruştuma başlatılmıştı.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DEN İLK PAYLAŞIM
Soruşturma kapsamında ifadesi ve kan örneği alınan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, serbest kaldıktan sonra ilk paylaşımını yaptı.
Sakıncalı adlı dizi ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu, set karavanından paylaştığı kareye "İşimizde gücümüzdeyiz!" notunu düştü.
