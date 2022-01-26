Pelin Akil koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Pelin Akil, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 2 çocuk annesi Akil, ''Umarım kızlarıma bir şey olmaz'' dedi.

Rol aldığı dizi ve reklam projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadaki bir akıma uyarak mayo ile karın içine atladı. O anları "Ya akım ya zatürre" notuyla paylaşan oyuncu, sosyal medya hesabından kötü haberi verdi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Dün rahatsızlanan oyuncu "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" dedi. Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran oyuncu, koronavirüse yakalandığını duyurdu. İkiz kızları bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaparak "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.