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  3. Photoshopu abartan Deniz Seki'den eleştirilere yanıt: Alın ağzınıza çiğneyin

Photoshopu abartan Deniz Seki'den eleştirilere yanıt: Alın ağzınıza çiğneyin

Photoshopu abartan Deniz Seki'den eleştirilere yanıt: Alın ağzınıza çiğneyin

Son dönemde paylaştığı fotoğraflar için "photoshop" yorumlorı gelen Deniz Seki sert bir açıklama yaptı.

Son dönemde paylaştığı fotoğraflar ve kendisine gelen 'fotoşop' yorumlarıyla adından söz ettiren Deniz Seki, Manisa'da konser verdi. Ünlü şarkıcı, gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Seki'nin ardından Manisa Belediyesi de konserin görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Ünlü şarkıcı ile belediye tarafından paylaşılan fotoğraflar arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.

"KÖTÜ YORUMLARI TÜKÜRMEYİN!"
Sosyal medyada kıyaslanan görüntüler sonrasında Seki'den açıklama geldi. Şarkıcı, gelen eleştirelere "Merhabalar… Yine bir farklı Deniz ile karşı karşıyayız. Hepimiz insanız insan! Olduğumuz gibi de arada değişikliklere yönelebiliyoruz. Ben benim! Deniz Seki'yim! O anki ruh halimde o Deniz'i beğenmiş onu paylaşmışım! Kötü yorumları ağzınıza alın çiğneyin ama tükürmeyin. Çok sarılıyorum hepinize sevgiler." sözleriyle yanıt verdi.

Deniz Seki fotoşop'u abartınca böyle ifşa olduDeniz Seki fotoşop'u abartınca böyle ifşa olduMagazin

 

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