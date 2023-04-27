Pucca Selan Pınar Işık'ın oğlu 3. kattan düştü

Pucca takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık'ın 6 yaşındaki oğlu 3. kattan düştü.

Pucca ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, oğlunun üçüncü kattan düştüğünü ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Pucca, oğlunun kırıklarının ciddi olduğunu ancak bilincinin açık olduğunu belirtti.

"DÜN AMELİYAT OLDU"

Pucca, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Arayan soran herkese teşekkür ederim. Hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hâlâ şoktayım. Batı 3. kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenlere, dua edenlere çok çok çok teşekkürler."