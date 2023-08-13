Rabia Soytürk'den ayrılık açıklaması

Kanal D'deki 'Veda Mektubu'nun 'Aslı'sı Rabia Soytürk Antalya'da yaşayan sevgilisi, YouTube fenomeni Fester Abdü’den bir ay önce ayrılmıştı. Ünlü oyuncu ayrılıkla ilgili konuştu.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen 'Veda Mektubu' dizisinde Aslı Yıldız karakterine hayat veren Rabia Soytürk önceki gün şarkıcı Cem Adrian'ın Harbiye Konserini izlemeye gitti.

'YALNIZLIĞIMA YALNIZLIK KATTI'

Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soytürk, "Konser inanılmaz güzeldi, yalnızlığıma yalnızlık kattı, Cem sağ olsun beni mahvetti. Birinin kapısına dayanmamak için kendimi zor tutuyorum" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR SET GEÇİRDİK'

'Veda Mektubu'nun 24 Ağustos'da final yapacağını söyleyen oyuncu, "Çok güzel bir set geçirdik, Herkes çok tatlıydı, partnerim Emre, yönetmenimiz, çalışanlarımız... Hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dinlenmek istediğini ve yakında tatile gideceğini söyleyen ünlü isim; "Güzel bir tatil yapıp daha sonra dil eğitimi için yurt dışına gideceğim, yurt dışında güzel bir projede yer alma hayalim var" diye konuştu.

'HAYAT KOŞTURMASI İÇİNDE BİRBİRİMİZİ UNUTABİLİRİZ'

Yakın zamanda Fester Abdü ilişkisi biten Soytürk, muhabirlerin "Neden ayrıldınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bazen mutlu olursun, bazen de mutsuz olursun ayrılırsın. Olabilir, hayat koşturması içinde birbirimizi unutabiliriz. Geçmiş geçmişte kaldı. Saygı çerçevesinde ilişkimiz bitti."

'GÖRÜŞTÜĞÜM YA DA KONUŞTUĞUM BİRİ DEĞİL'

'Duy Beni' adlı dizide Caner Topcu ile yaşadığı gerilimle ilgili gelen sorulara güzel oyuncu; "Görüştüğüm ya da konuştuğum birisi değil. Saygılı bir şekilde bitsin isterdim, en azından benim için öyle oldu, Caner Topcu kolay yetişmiyor" diyerek cevap verdi.