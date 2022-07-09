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Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e karşı mahgkemeye başvurdu

Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e karşı mahgkemeye başvurdu

Reza Zarrab, Ebru Gündeş'le evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu.

Kara para aklama suçlamasıyla 2016 yılında ABD’de tutuklanan, itirafçı olduktan sonra tahliye edilen ve şimdilerde sahte isimle Miami'de yaşadığı ortaya çıkan Reza Zarrab ile eski eşi Ebru Gündeş arasındaki gerginlik sürüyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zarrab, Gündeş'e velayet davası açtı.

 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini isteyen Zarrab, ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.

Ebru Gündeş'in son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile ilişki yaşadığı ileri sürülmüştü; ardından Rassan Khoshnaw mahkemeden telefon ve bilgisayarının hacklendiğini öne sürerek erişim engeli talebinde bulunmuştu. 

Etiketler velayet alara ebru gündeş reza zarrab rıza sarraf velayet davası
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