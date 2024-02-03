Rocky efsanesi hayatını kaybetti

Efsane film serisi Rocky'nin ilk 4 filminde Apollo Creed karakterine hayat veren usta oyuncu Carl Weathers hayatını kaybetti.

Rocky serisinin ilk dört filminde Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin hem rakibi hem dostu Apollo Creed karakterine hayat veren Carl Weathers, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Acı haberi ünlü aktörün ailesi duyurdu. Açıklamada; "Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde öldü. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı" ifadelerine yer verildi.

Usta oyuncu Carl Weathers, son olarak "The Mandalorian" adlı dizide "Greef Karga" karakterine hayat verdi.