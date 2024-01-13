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Şahan Gökbakar'dan hakaret davasında dikkat çeken uzlaşma şartı

Şahan Gökbakar'dan hakaret davasında dikkat çeken uzlaşma şartı
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Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden bir kullanıcıyla mahkemelik olmuştu. Davasını geri çekmeyen Şahan Gökbakar'ın davalık olduğu kişi ile uzlaşma maddesi dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar kendisine hakaret içeren tweetler atan bir sosyal medya kullanıcısından şikayetçi oldu ve konuyu yargıya taşıdı. O sosyal medya kullanıcısı Şahan Gökbakar ile uzlaşma şeklini Twitter (X) üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Şahan Gökbakar'dan yeniden özür dileyen kullanıcı ''Sn. Şahan Gökbakar'a hakaret içerikli tweet atmam sebebiyle devam eden yargılama sürecinde uzlaşma talebim; Darüşşafaka vakfında eğitim gören bir öğrencinin eğitim masraflarına destek olmam kaydıyla kabul edilmiştir. Başta Sn. Şahan Gökbakar'a hakaret ettiğim için bir kez daha kendisinden, ailesinden, yakınlarından ve sevenlerinden özür diler devamla Darüşşafaka cemiyetinde eğitim gören Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ilkelerine bağlı, laik ve çağdaş tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar bu mesajı X hesabından paylaşarak "En azından eğitime katkın oldu. Kötülüğü iyiliğe çeviriyorum." dedi. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şahan Gökbakar bu mesajı X hesabından paylaşarak "En azından eğitime katkın oldu. Kötülüğü iyiliğe çeviriyorum." dedi. Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler şahan gökbakar uzlaşma eğitim masrafı haakret hakaret davası
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