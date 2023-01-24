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Şahmaran'ın Maran'ı soyundu ortalık karıştı

Şahmaran'ın Maran'ı soyundu ortalık karıştı
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Netflix'te yayına giren Şahmaran'daki Maran rolüyle dikkatleri üzerine çeken Burak Deniz'in sosyal medyadan paylaştığı beyaz iç çamaşırlı pozu olay oldu.

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'li Şahmaran dizisinde Maran rolünde öne çıkan Deniz sosyal medyayı salladı. Burak Deniz'in göldeki çıplak sahnesi ve poposu günlerdir gündemde.

 Deniz tüm bunlar konuşulurken beyaz iç çamaşırıyla bir poz verdi. Şahmaran dizisinin yönetmeni Umur Turagay, kendi hesabından Burak Deniz'in bu pozunu paylaştı ve hemen sildi.

Silmesini sildi ama ünlü oyuncu sosyal medyanın diline düştü. Burak Deniz'in o halini görenler "Hafızamdan silmem lazım", "Yaz kızım 200 torba çimento", "Serenay çok konuşuldu biraz da beyaz donum konuşulsun dedi demek" yorumları yaptı.

şahmaran'ın maran'ı burak deniz'den beyaz iç çamaşırlı paylaşım

 

Etiketler şahmaran maran burak deniz beyaz don
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