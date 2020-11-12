Salma Hayek, defalarca koronavirüs testi yaptırdı

Hollywood'un 54 yaşındaki Meksikalı oyuncusu Salma Hayek, bu zamana kadar sayısız teste girdi. Rutin olarak sürekli koronavirüs testi yaptıran Hayek, bu anları da her defasında ölümsüzleştirdi.

VİDEO BİNLERCE İZLENME ALDI

Test yaptırmanın sıkıntılı bir süreç olmasının yanı sıra önemine dikkat çekmek isteyen Hayek, bu zaman kadar yaptırdığı testlerin görüntülerini birleştirerek 16,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun "Ben yaptırdım" notuyla paylaştığı video 702 bin görüntülenme aldı.