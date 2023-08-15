Şarkıcı Çelik'ten nostaljik paylaşım! Yıllar önceki halini paylaştı

90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Çelik, gençlik fotoğrafıyla gündem oldu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan 90'ların unutulmaz şarkıcısı Çelik, son paylaşımıyla gündem oldu.

Gençlik fotoğrafını Instagram sayfası üzerinden takipçileri ile paylaşan Çelik'in yıllar içindeki değişimine yorum yağdı.

"Hangi şartlarda çektirdim acaba?'

Ünlü şarkıcının 'Ben bu fotoğrafı hangi şartlarda çektirdim acaba?' notunu düştüğü fotoğraf büyük ilgi gördü.