Seda Sayan da yandaş medyanın manşetine tepki göstedi

Yeni Asır Gazetesi'nin tepki çeken manşeti hakkında bir paylaşım da Seda Sayan’dan geldi. Sayan listede adı geçen tüm sanatçılara sahip çıktı.

Yeni Asır Gazetesi'nin tepki çeken manşeti hakkında bir paylaşım da Seda Sayan’dan geldi. Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gibi ünlüleri manşetine taşıyarak ''Siz hangi ülkenin sanatçısısınız'' başlığını atan Yeni Asır Gazetesi’ne bir tepki gösteren Sayan, “Hepsi benim güzel ülkemin en kıymetlilerinden” dedi.

Atılan başlıkla ilgili Burcu Biricik, yaptığı açıklamayla "Ben vatanıma aşığım" diyerek habere tepki göstermişti.

Manşette adı geçen isimlerden olan Şahan Gökbakar ise ''Siz hangi ülkenin basınısınız?'' diyerek gazeteye sert çıkarak eleştirilerde bulundu.

Manşetin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Seda Sayan da adı geçen isimlere destekte bulundu.

Seda Sayan gönderisine, “Hepsi benim güzel ülkemin en kıymetlilerinden” yazdı. Seda Sayan’ın bu paylaşımına Ezgi Mola, kalp emojisiyle yanıt verdi.