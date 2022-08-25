Şef Mehmet Yalçınkaya öfkeden deliye döndü: ''Özür dileyeceksin''

Masterchef'in 51 bölümünde gergin anlar yaşanıyor. Yeni bölüm fragmanında şef Mehmet Yalçınkaya'nın bir yarışmacıya ''Özür dile'' diye bağırması dikkat çekti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef çileden çıktı. Somer Şef bir yarışmacının sözünü kesip "Oo burada dur" diyerek tepki gösterdi. Mehmet Şef ise "Özür dileyeceksin, o dilemeyecek sen özür dileyeceksin" diyerek yarışmacıya kızgınlığını gösterdi.

Masterchef'in yeni bölüm fragmanında ipler kopuyor

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde Birleşik Krallık Konsolosluğu'nda bulunan Konsoloslara yemek çıkaracak olan yarışmacılar epey gerginlik yaşayacak. iki kere üst üste yenilgi alan kırmızı takım yarışmacıları arasında sular durulmayacak.

Mehmet şef çıldırdı

Fragmanda en çok dikkat çeken şey bir yarışmacının sözlerine karşılık Mehmet Şef'in tepkisi oldu. Mehmet Şef yarışmacıya "Özür dileyeceksin, o özür dilemeyecek, sen dileyeceksin, dile!" diyerek tepki gösterdi.