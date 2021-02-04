Sefirin Kızı dizisine bir transfer daha!

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Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılmasının ardından transferlere devam ediyor. İki oyuncunun ardından reyting sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Sefirin Kızı dizisi, ilk hamleyi Tuba Büyüküstün'ü transfer ederek yapmıştı.
Büyüküstün'ün ardından bu kez de son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Ferit Aktuğ katıldı. Aktuğ, Emre Kabakuşak'ın yönettiği, Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un yazdığı dizide Bora karakterine hayat verecek.
Ferit Aktuğ kimdir?
Mustafa Ferit Aktuğ, 17 Kasım 1978 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 12 yaşındayken, Ankara’dan Adana Ceyhan’a taşındı.
Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu.
İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında TRT’de yayınlanan gençlik dizisi “Koçum Benim” ile yaşadı. “Kavak Yelleri” dizisinde canlandırdığı Efe’nin abisi komiser ‘Metin Kaygısız’ rolü ile geniş kitleler tarafından tanındı.
Ferit Aktuğ rol aldığı diziler
2017/2018 - Ufak Tefek Cinayetler/Taylan
2015/2016 - Kördüğüm/ Genco
2013 - Aramızda Kalsın/ Mahir
2013 - En Uzun Yüzyıl
2007 Kavak Yelleri/Metin
2006 - 29-30/Vedat
2004 - Haziran Gecesi /Tarık
2003 - Kampüsistan/ Mehmet
2002 - Koçum Benim/Aslan
Rol aldığı sinema filmleri
2020 - Bize Müsaade/ Bahtiyar
2020 - Eltilerin Savaşı / Selim
2020 - Kendi Yolunda / Kurtuluş
2019 - Konuşan Hayvanlar
2017 - Firardayız / Nuri
2015 - Düğün Dernek 2 : Sünnet/Polis
2014 - Kadın İşi Banka Soygunu / Selçuk
2013 - Arkadaşlar Arasında/ Genç Kemal
2012 - Evdeki Yabancılar
2004 - Mustafa Hakkında Her şey / Polis
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