Sefirin Kızı dizisine bir transfer daha!

Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılmasının ardından transferlere devam ediyor. İki oyuncunun ardından reyting sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Sefirin Kızı dizisi, ilk hamleyi Tuba Büyüküstün'ü transfer ederek yapmıştı.

Büyüküstün'ün ardından bu kez de son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Ferit Aktuğ katıldı. Aktuğ, Emre Kabakuşak'ın yönettiği, Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un yazdığı dizide Bora karakterine hayat verecek.





Ferit Aktuğ kimdir?

Mustafa Ferit Aktuğ, 17 Kasım 1978 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 12 yaşındayken, Ankara’dan Adana Ceyhan’a taşındı.

Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu.



İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında TRT’de yayınlanan gençlik dizisi “Koçum Benim” ile yaşadı. “Kavak Yelleri” dizisinde canlandırdığı Efe’nin abisi komiser ‘Metin Kaygısız’ rolü ile geniş kitleler tarafından tanındı.

Ferit Aktuğ rol aldığı diziler

2017/2018 - Ufak Tefek Cinayetler/Taylan

2015/2016 - Kördüğüm/ Genco

2013 - Aramızda Kalsın/ Mahir

2013 - En Uzun Yüzyıl

2007 Kavak Yelleri/Metin

2006 - 29-30/Vedat

2004 - Haziran Gecesi /Tarık

2003 - Kampüsistan/ Mehmet

2002 - Koçum Benim/Aslan

Rol aldığı sinema filmleri

2020 - Bize Müsaade/ Bahtiyar

2020 - Eltilerin Savaşı / Selim

2020 - Kendi Yolunda / Kurtuluş

2019 - Konuşan Hayvanlar

2017 - Firardayız / Nuri

2015 - Düğün Dernek 2 : Sünnet/Polis

2014 - Kadın İşi Banka Soygunu / Selçuk

2013 - Arkadaşlar Arasında/ Genç Kemal

2012 - Evdeki Yabancılar

2004 - Mustafa Hakkında Her şey / Polis