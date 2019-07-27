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  3. 27 Temmuz 2019 10:49

Selçuk Yöntem'den AK Partili başkana 30 Ağustos tepkisi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ''30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir'' sözlerine bir tepki de usta oyuncu Selçuk Yöntem'den geldi.

Selçuk Yöntem'den AK Partili başkana 30 Ağustos tepkisi
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasıyla ilgili teklif üzerine konuşan ve “30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir. Protokolün katıldığı bir bayramdır” diyen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a tepkiler sürüyor.

Aktaş’a bir tepki de usta oyuncu Selçuk Yönetmen’den geldi. Yöntem, Twitter’dan tepkisini şöyle dile getirdi: “30 Ağustos zafer bayramının, halkın genelini ilgilendirip ilgilendirmediğini bilemeyen bir belediye başkanına sahip olmak ne kadar üzücü.”

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