Selçuk Yöntem'den AK Partili başkana 30 Ağustos tepkisi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasıyla ilgili teklif üzerine konuşan ve “30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir. Protokolün katıldığı bir bayramdır” diyen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a tepkiler sürüyor.

Aktaş’a bir tepki de usta oyuncu Selçuk Yönetmen’den geldi. Yöntem, Twitter’dan tepkisini şöyle dile getirdi: “30 Ağustos zafer bayramının, halkın genelini ilgilendirip ilgilendirmediğini bilemeyen bir belediye başkanına sahip olmak ne kadar üzücü.”