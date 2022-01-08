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Seren Serengil ''Burnumda tütüyorsunuz'' diyerek paylaştı

Seren Serengil ''Burnumda tütüyorsunuz'' diyerek paylaştı

Seren Serengil sosyal medya hesabından babası Öztürk Serengil'den olan kardeşlerini ilk defa paylaştı.

Zayıflama ameliyatları sebebiyle sağlığından olma noktasına gelen Seren Serengil dönüşüm ameliyatı olduktan sonra hemen ekrana döndü. Son günlerde Ebru Gündeş-Yaşar İpek aşk iddiası konuşulurken "Ebru fakire bakmaz" yorumuyla dikkat çeken Serengil son paylaşımıyla dikkatleri yine üzerine çekti.

 

Babası Öztürk Serengil'den olan ve Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini Instagram hesabından paylaşan Seren Serengil, kardeşlerine olan sevgisini ortaya koydu.

Yeğenin de fotoğrafını paylaşan Serengil,"Yeğenim kendi yaş kategorisinde Finlandiya jimnastik şampiyonu oldu. Gurur duyuyorum" notunu düştü.

 

"BANA EN ÇOK BENZEYEN..."
"Bu da bana en çok benzeyen kardeşim. Hepsi Finlandiya'da yaşıyorlar. Çok özlüyorum." yazan Serengil'in kardeşiyle olan benzerliği dikkat çekti.

Etiketler seren serengil fotoğraf kardeşleri
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