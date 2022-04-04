  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Seren Serengil'den Demet Akalın'a destek: Nihat Hatipoğlu'nun...

Seren Serengil'den Demet Akalın'a destek: Nihat Hatipoğlu'nun...

Seren Serengil'den Demet Akalın'a destek: Nihat Hatipoğlu'nun...

Seren Serengil Demet Akalın'ın Ramazan ayında TV ekranlarına çıkan din adamları ile ilgili söylediği sözlere destek verdi.

Demet Akalın'ın yaptığı Ramazan paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcı Bendeniz de Demet Akalın'ın sözlerine tepki verdi. Seren Serengil, Demet Akalın'ın Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya" sözlerine destek verdi.

"Dinle alakalı bir sohbetin karşılığında para alan bir din adamına nasıl itibar edebilirsin?" diyen Seren Serengil "Din adamının din kardeşlerine din sohbeti yapıp para alması bizim işimizle aynı şey değil" dedi.

NİHAT HATİPOĞLU YORUMU
Seren Serengil konuşmasına şöyle devam etti: "Astronomik rakam rakamlar alınca dine hizmet etmiş olmuyor. Nihat Hatipoğlu için çok büyük iddialar çıktı. Adamı çok sevdik çok huzur dolu sonra dendi ki 'Ne kadar büyük paralar alınıyor.' Dinde bu para meselesini duymak istemiyorum. Din adamlarının bu kadar astronomik rakamlar alması yaptığı görevin üstüne çıkıyor anlamı kalmıyor. O yüzden Demet haklı."

Etiketler Seren Serengil nihat hatioğlu din adamları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa, rekora doymuyor
Gönül Dağı dizisinin köylü güzeli Sevilay Gültekin'den sosyal medyayı sallayan pozlar
TÜİK Mart 2022 üretici ve tüketici enflasyon rakamlarını açıkladı
Enflasyon açıklandı, Nisan 2022 kira zam oranı belli oldu
ORC Nisan ayı seçim anketini açıkladı! Fark ilk kez bu kadar açıldı
FETÖ'den hapis yatan isimden Abdullah Gül'e olay sözler
Survivor ekibini yasa boğan ölüm! Acun Ilıcalı acılı aileyi yalnız bırakmadı
Fethiye'de denizin ortasında dehşet! Poşeti açan balıkçının kolu koptu
Sıfır KM otomobil zaten hayaldi, 2. el de yalan oldu
Enflasyon sonrası, dolar, euro, sterlin ve altında son durum