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  3. 16 Mart 2020 09:18

Şeyma Subaşı'na 14 gün ev karantinası

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia, Corona Virüsü şüphesi ile Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde testten geçirilip '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve gönderildi.

Şeyma Subaşı'na 14 gün ev karantinası
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle karantina günlerine dair paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla karantina altındayken hayatında ilkleri yaşadığını da göstermiş oldu.

Subaşı, ilk olarak dans performansı sergilediği bir video paylaşırken sonrasında mutfaktaki hünerlerini sergilediği bir görsel paylaştı. Şeyma Subaşı bu görüntüsünün üzerine ‘hayatımda ilk kez pirinç pişirdim’ notunu düştü.

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