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Simge Sağın'ın menajerinden Koray Avcı açıklaması

Simge Sağın'ın menajerinden Koray Avcı açıklaması
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Şarkıcı Simge Sağın ile Koray Avcı'nın aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemini sallayan iddiaya Simge'nin menajerinden yanıt geldi.

Aşkın Olayım şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran ve sosyal medyada pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Simge Sağın bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 41 yaşındaki Simge Sağın'ın kendisinden 8 yaş küçük Koray Avcı ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kısa sürede konuşulmaya başlanan aşk iddiasına yanıt gecikmedi.

MENAJERİNDEN JET YANIT GELDİ
Uzun bir süredir teknede yaşayan Koray Avcı ile Simge Sağın'ın yakınlaştığı ve bir süredir gizlice aşk yaşadığı iddia edildi. Simge Sağın'ın menajeri Özgür Aras ise çıkan aşk iddiasının ardından yaptığı açıklamada "Sanatçım Simge Sağın hakkında bugün basında çıkan aşk haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek söylentileri yalanladı.

Simge Sağın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu sıralar sevgilim yok maalesef, keşke olsaydı. Ve buradan adaylara sesleniyorum; ellerini çabuk tutsunlar, artık çok sıkıldım. Yeter bu yalnızlık" demişti.

Etiketler simge sağın koray avcı aşk
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