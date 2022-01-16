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  3. Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı

Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen Manuş Baba konseri sanatçı "hava soğuk" dediği için iptal edildi. Manuş Baba'yı bekleyen binlerce kişi isyan etti.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde birde konser tertiplenmişti. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu. Ancak 14.00'te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı. Sanatçının soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı öğrenildi. Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı. Duruma tepki gösteren hayranları, “Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık” dediler.

İHA

Etiketler konser soğuk manuş baba skandal
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