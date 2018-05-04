''Slip mayolu fotoğraflarımı yaktım''

Yeni maxi single’ları 'X' ile gündemde olan Manga grubu , Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye konuk oldu. Ünlü müzik grubunun her üyesi ayrı ayrı hikayelerini, anılarını, birbirleri hakkındaki fikirlerini anlattı.

"ALBÜM EKİMDE"

Ferman Akgül, yeni çıkan maxi single’ları 'X' için, “İlk defa üç şarkılık bir çalışma yapıyoruz. Çünkü hem ekim ayına kadar beklemek istemedik hem de takipçilerimiz çok sabırsızlanıyordu. Ekim ayında bunu albüme tamamlayacağız” dedi.

Grubun sürpriz çalışmasını Özgür Can Öney açıkladı: Bin Parça isminde bir şarkımız var. Kamufle, Joker, Fate Fat ve Tankurt Manas’la düet yaptık. Tanıtım konserlerimize onları da eklemeye çalışacağız. Şarkıyı beraber çalıp söyleyeceğiz. O da keyifli bir mevzu olacak.

"ÇOK HORLUYORUM DİYE KİMSE BENİMLE KALMIYOR"

Emre Saygı, Manga üyelerine “Siz hep beraber mi takılıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Özgür Can Öney, “Ortak bir iş yapıyoruz. İşten ziyade bu bizim hayatımız. O yüzden mütemadiyen beraberiz” yanıtını verdi. Ferman Akgül ise “Bir dönem otellerde ikili ikili kalıyorduk. Ama baktık bu böyle devam edemeyecek, odaları ayırdık. Şaka bir yana 16 senedir bir aradayız” şeklinde konuştu. Bunun üzerine Öney, “Zaten ben istesem de kimse benimle beraber kalmıyor çok horluyorum” esprisini yaptı.

"ŞİRKET KARTI ÖZGÜR'DE"

Emre Saygı, programın 'O mu, Bu mu' köşesinde grup üyelerine “Alman usulü mü, ‘hepsini ben öderim’ mi?” sorusunu yöneltti. Yanıt Özgür Can Öney’den geldi: Biz zaten şirket olduğumuz için şirket hesabımız ortak. Ama onun dışında bir yere gittiysek hesabı ben öderim.

Bu sözler üzerine Cem Bahtiyar, Can Öney’e "Artistlik yaptığına bakma, şirket kartı onda" dedi.

ÇOĞUNLUK METALLICA'CI

Ferman Akgül, Özgür Can Öney ve Yağmur Sarıgül, “Metallica mı, Guns n’ Roses mı?” sorusuna “Metallica” yanıtını verdi. Cem Bahtiyar ise Guns n’ Roses’ı seçti.

"BENİM SLİP MAYOM VARDI, İĞRENÇ"

“Slip mayo mu, şort mayo mu?” sorusu, eğlenceli bir sohbet başlattı. Özgür Can Öney, “Slip mayom var ama sadece zıpkınla dalarken suitin içine giyiyorum” dedi. Ferman Akgül arkadaşına “Hakikaten mi! Yanımızda hiç giymedin” diye takıldı. Cem Bahtiyar “Ben 90’lardan kalan slip mayolu fotoğraflarımı yaktım, gerek yok bunlara diye. Ama o zamanlar şort mayo diye bir şey yoktu, hepsi slipti” dedi. Akgül de “15 yaşındayken benim de vardı slip mayom. İğrenç!” şeklinde konuştu.

"BAR ZAMANLARI HAREKETLİYDİ"

Emre Saygı, Manga üyelerine “Üniversitedeyken çapkın mıydınız?” diye sordu. Cem Bahtiyar, iddialı bir yanıt verdi:

“Ben çok uğraşmıyordum. ‘Sen gel, sen git’ yapıyordum.”

Ferman Akgül de “Bar zamanları hareketli geçiyordu tabii” dedi.

"TRAKYA'DA KRİZ ÇIKARDIK"

Programın “Doğru-yanlış” bölümünde “Konserlerimizden en az birinde skandal bir olaya imza atmışlığımız vardır” cümlesine grup önce “yanlış”, ardından “doğru” kartını gösterdi. Açıklamayı Ferman Akgül yaptı: “Trakya konserimizde muhabbeti fazla kaçırmıştık. Konsere yetişemiyorduk neredeyse. Kriz çıkardık yani."

"HALEN BARLARA ALINMADIĞIM OLUYOR"

'Doğru-yanlış' bölümünde Emre Saygı’nın okuduğu “Tanınmadığımız zamanlarda dört erkek dolaştığımız için barlara alınmadığımız oldu” cümlesine dört müzisyen de “Çok oldu” yanıtını verdi.

Özgür Can Öney, “Halen alınmadığım oluyor” sözleriyle güldürdü.

"YANIMIZDA KIZ OLSA NEDEN BARA GİDELİM?"

“Peki yanınıza hiç kız alma gereği duymadınız?” sorusu üzerine grubun bas gitaristi Cem Bahtiyar, "Zaten onun için gidiyorduk! Yanımızda kız olsa niye bara gidelim, eve gideriz!” şeklinde konuştu.

"PATLADIĞIMIZ SENE FAZLA PARA HARCADIK"

Ferman Akgül, şöhretle tanıştıkları ilk yıl çok para harcadıklarını itiraf etti: İlk patladığımız sene güzel yaşadık. Hatta sonradan ‘Biraz fazla para harcamışız’ dedik. Ders oldu o bize.



"ZAAFLARIM; MOTO, EGZOZ, BIÇAK"

“Neye zaafınız var?” sorusuna grup üyelerinden ilginç yanıtlar geldi. Özgür Can Öney, “Bilgisayar oyunları, telefon oyunları, motor, egzoz, bıçak... Oturdum geçen bıçak yapım videosu seyrediyorum. Bir baktım history (web geçmişi) sırf onlarla dolmuş. Motor modifiye videoları falan izliyorum. Herif 20 yıllık motoru değiştiriyor. Bu aralar en büyük hayalim o. Tek kat, bahçeli bir yer olacak, koyacağım oraya motoru, alacağım malzemeleri, kendim değiştireceğim” dedi.

Cem Bahtiyar, “Benim de motor sporlarına zaafım var ama 4 tekerleklilere. Ben de çok ciddi takip ederim. Onun dışında bilgisayar oyunlarını severim, boş bulduğum vakitlerde evde oynarım” ifadelerini kullandı.

Ferman Akgül ise “Çocuğun olunca bu zaaflar şekil değiştiriyor. Ama güzel, kaliteli eğlenceyi seviyorum. Çok yorgun bile olsam, güzel bir organizasyon varsa, güzel bir festival varsa katılıyorum” dedi.