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Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Ünlü oyuncu direk dansı yaptı

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41 yaşındaki İngiliz oyuncu Sarah Jayne Dunn, siyah kesikli mayosuyla direk dansı yaptığı anları paylaştı.

İngiltere'nin ünlü dizi oyuncusu Sarah Jayne Dunn , dün akşam direk dansı becerilerini gözler önüne serdiği bir videoyu gözler önüne serdi.

 41 yaşındaki eski Hollyoaks yıldızı, son haftalarda yeni hobisiyle uğraşmaya başladı ve bu dansın 'bağımlılık yapıcı' bulduğunu dile getirdi.

Artık OnlyFans sitesinde geçimini sağlayan oyuncu, ağızları açıkta bırakan dansını siyah bir mayoyla gözler önüne serdi.

Etiketler direk dansı oyuncu
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