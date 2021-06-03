Sunucuyu yakan sözler! Serenay Sarıkaya'ya 10 bin TL ödeyecek
Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi hakkında ''Serenay, evli bir kulüp başkanından hamile mi?'' diyen sunucu Pınar Ergüner'den 10 bin TL tazminat kazandı.
İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul ederek davalı Pınar Ergüner’in, davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine hükmetti.
Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Sarıkaya'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde 8 Temmuz 2019 tarihinde sunucu Pınar Ergüner'in kişilik haklarına saldırı ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu belirtilmişti.
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