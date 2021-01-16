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  3. 16 Ocak 2021 08:22

Survivor 2021'de ilk kavga

Survivor 2021'in 16 Ocak Cumartesi ekrana gelecek olan 6. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ancak yarışmaya bu sefer sezonun ilk kavgası damgasını vuracak.

Survivor 2021'de ilk kavga
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Survivor 2021'in yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir isim ise elemeye kalacak.

Survivor'ın 6. yeni bölüm fragmanında ise ünlüler ve gönüllüler arasındaki şok kavga dikkat çekti. Oyun sırasında gönüllülerden Steven'in dil çıkartarak yaptığı sevinç gösterisi ünlüler takımından Çağrı Atakan'ı kızdırıyor.

STEVEN'IN HAREKETİ ÇAĞRI'YI ÇILDIRTTI!

Steven'in üzerine yürüyen Çağrı "Dilin içeride duracak" diye bağırıyor. Steven'in da karşılık vermesiyle oyun alanı karışıyor. Takım arkadaşları Çağrı'yı güçlükle durdurmaya çalışıyor.

Diğer yandan ise dokunulmazlık oyunu sırasında Acun Ilıcalı'nın gönüllüler takımının yanına gelerek uyarması dikkat çekiyor.

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Ilıcalı "Sizin amacınız oyunu çıkmaza sokmaksa, altınız birden 'Bileğimiz ağrıyor' deyin mesela" sözleriyle gönüllüler yarışmacılarına tepki gösteriyor.

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