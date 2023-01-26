Survivor adasına veda eden isim belli oldu

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve ekranların yıllardır sevilen yarışma programı Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor yarışmasında adaya ikinci veda eden isim 25 Ocak 2023 Çarşamba gecesi yayınlanan yeni bölüm ile beraber belli oldu.

Yapılan oylama sonunda Aleyna diğer üç adaydan daha az sms oyu alarak adaya veda eden isim oldu. Böylelikle Survivor 2023'ün ikinci elenen ismi Aleyna olmuş oldu.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı tarafından açıklanan noter onaylı SMS oyu sıralamasına göre en az oya sahip yarışmacı Aleyna oldu ve elenerek Survivor'a veda etti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlar yarışını 8-6'lık skorla ünlüler aldı. Erkekler oyununu de 8-3 gönüllüler kazandı. Böylece yarış, en iyilere gitti ve en iyilerde Zeynep'in sayısı ile ödül ünlüler takımının oldu.

Kritik eleme konseyi öncesinde yapılan ödül oyunu sonrasında kazanan ünlüler takımı oldu.

Oyunun ödülü ise Dominik yerel sanatçılarının muhteşem performansları ve ardından lezzetli empanada tabakları oldu. Sonrasında yöresel müzikler dinlenecek.

SURVİVOR 2023'DE YENİ KARAR

Acun Ilıcalı eleme konseyince çarpıcı açıklamalarda bulundu. Survivor'a milyonlarca kişinin başvuru yaptığını her defasında dile getiren Ilıcalı, Survivor 2023 sezonu için normalin üstünde bir yedek yarışmacı sayısı olduğunu açıkladı.

Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada "Devam edemeyeceğim diyen yarışmacıların yerine gelebilirler. Ada hayatı ile ilgili görüntüler izleyicilerimizin isteği doğrultusunda artacak fakat şartlar iyice zorlaşacak. Yarışmacılar mental bölümünde kendilerini koruyabilecekler mi merak ediyorum" dedi.