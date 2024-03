Survivor All Star’da işler çığırından çıktı: ''Adam olacaksınız adam''

Bu sezon yarışma heyecanından çok yaşanan kavga, tartışma ve skandallarla gündeme gelen Survivor All Star'da dün akşam yine ortalık bir anda karıştı. Sercan Yıldırım'ın "adam olacaksınız adam" sözleri geceye damgasını vurdu.

Survivor All Star 2024’te heyecan devam ediyor. Her bölümü büyük heyecana sahne olan Survivor All Star’da dördüncü eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan ise Kırmızı Takım oldu. Kıran kırana geçen mücadelede ortalık yine gerildi. İşte detaylar…

Survivor'da zaman ilerledikçe heyecan daha da artmaya başladı. Haftanın son eleme adayının belli olduğu yarışmada ortam yine gerildi. Dokunulmazlığı 12-4'lük farklı bir skorla alan Kırmızı Takım rahat bir nefes aldı.

Sercan'ın atış yaptığı esnada bençten "Sercan atamıyor" diyerek bağırılması Sercan'ı kızdırdı.

Sercan oyunu kazandı ve ardından Mavi Takım'a doğru dönüp "İsim vermeden söyleyeceksiniz, ben her zaman hadi Özgür diyorum, isim vermiyorum. İşte çirkin sizsiniz. Geçmişlere bakın birinizin ismini atış yaparken anmıyorum. Adam olacaksınız adam" diyerek bağırdı. Bunun üzerine Hakan "Doğru konuş Sercan" dedi. Furkan da olaya müdahil olup "Yunus Emre de ben çıkarken 'Zibidi Gonzales' diyor biz bir şey dedik mi? Ses tonunu düşür" diyerek tepki gösterdi.

Mavi Takım'da son atışlara Aysu ile Bozok kaldı. Aysu avantajlı olmasına rağmen sembolleri deviremedi, Bozok ise kalan sembolleri devirerek dokunulmazlığı takımına getiren sayıyı aldı.

Birinci eleme adayı Hakan, ikinci eleme adayı Mustafa Kemal ve 3. eleme adayı da Batuhan olmuştu. Son eleme adayı da belli oldu.

Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye "Seninle ilgili dün maalesef bir problem yaşadım" dedi. Ilıcalı "Dün akşam kızım Yasemin, 'baba Yunus Emre'nin 1 cezasını lütfen affet' dedi. Ancak benim de ona yaşı küçük ama hayat dersi vermem lazımdı. Yasemin istiyor diye biz cezasını azaltamayız. Bizim sürekli savunduğumuz ve sürekli söylediğimiz matematiği bozardı. Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım. Olay, 'baba lütfenlere' döndü. Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum. Belki de hiç kırmamış olabilirim. Şu anda sıkıntılı anlar yaşadım" dedi.

Yunus Emre ise "Yemek çalarken yakalandım. Çalışanları zor durumda bıraktım, bu cezayı hak ettim. Beni düşünmesi çok iyi, kardeşime çok teşekkür ederim. 1 ödül ceza bir şey değil, geçer biter. Yemek kazandığımda onun için de yemiş olmak istiyorum" dedi.

Konseyde yapılan oylamada 2 Yasin'e ve 7 de Yaman'a oy çıktı. Böylelikle son ve 4. gitme adayı Yaman oldu.