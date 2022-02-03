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  3. Survivor All Star'da sürpriz karar! Aycan Yanaç yarışmayı terk etti

Survivor All Star'da sürpriz karar! Aycan Yanaç yarışmayı terk etti

Survivor All Star'da sürpriz karar! Aycan Yanaç yarışmayı terk etti

Survivor 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden Aycan Yanaç, yarışmayı terk etti. Konuyla ilgili olarak Acun Ilıcalı "Kendisi şartlara dayanamadı ve ayrılma kararı aldı" dedi.

Aycan Yanaç, ikinci defa katıldığı Survivor'daki şartları ağır bulmuş ve düşünmek için süre istemişti. Günlerdir yarışmada yer almayan Aycan hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Aycan konusunda iyimser değilim. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Survivor'ı bırakması söz konusu. Buna kendisi karar verecek. Sakatlık olmadığı için kendisine kısa bir süre verdik. Aycan'ın ayrılma kararını açıklayabilirim" demişti.

Survivor All Star'ın 2 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Aycan'ın akıbetinin belli olduğunu duyurdu. Ilıcalı, "Aycan şartlara daha fazla dayanamadı ve ayrılma kararı aldı. Aycan bugünden itibaren Survivor'da olmayacak. Aycan çok sevdiğim birisi. Daha önce de benzer şeyi yaşamıştı" dedi.

Konseyde Aycan'ın ayrılmasını değerlendiren Sercan Yıldırım, "2020'de pes ettiği zaman sonlara doğruydu. Bu defa çok erken pes etti. Üzüntü duydum bu karardan" dedi.

 

Etiketler Aycan Yanaç acun ılıcalı şartlara dayanamadu survivor
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