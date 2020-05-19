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  3. 19 Mayıs 2020 14:11

Survivor Ezgi'den ilginç paylaşım: Senden önce kimler yattı ?

'Survivor' yarışmasıyla tanıdığımız Ezgi Avcı, corona virüs sonrası tatillerin nasıl olacağı konusunda esprili bir paylaşımda bulundu.

Survivor Ezgi'den ilginç paylaşım: Senden önce kimler yattı ?
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Ev karantinası günlerinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerini spor yapmaları konusunda teşvik eden Ezgi Avcı, son olarak deniz yatağı üzerinde çekilmiş bir karesini paylaştı.

Corona virüssonrası tatil planları yapanlara bir gönderme yapan Ezgi Avcı, bu kareye, “Şimdi olsa ‘o deniz yatağına senden önce kimler yattı Ezgi kalk' diye düşünür dururduk” notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Şimdi olsa ‘o deniz yatağına senden önce kimler yattı Ezgi kalk’ diye düşünür dururduk😂

Ezgi Avci (@ezg.avci)'in paylaştığı bir gönderi ()

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