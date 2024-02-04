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Survivor Kardeniz Kılıç mini şortuyla dans etti sosyal medya sallandı

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Survivor All Star'a veda eden isim Kardeniz TikTok hesabından paylaştığı videoyla gündeme geldi.

Survivor Kardeniz kısa süre önce Survivor All Star'a veda etti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kardeniz Kılıç elendikten sonra TikTok'u salladı.

25 yaşında olan Survivor Kardeniz Kılıç TikTok'ta Derya Uluğ'un parçasıyla dans ettiği videosunu yayınladı.

 Kardeniz "Hello ben geldim" notuyla dansını paylaştı.

Kardeniz Kılıç'ın mini şortuyla fiziğini sergilediği dansa hayranlarından beğeni yağdı. Survivor dans yarışmasından sonra dansıyla adından söz ettiren yarışmacıya, "Kız çok güzel oynuyor", "Kardeniz şov" yorumları yağdı.

Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Kardeniz Kılıç, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasındaydı. Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de sosyal medyada konuşulmuştu.

Etiketler survivor Survivor Kardeniz Kılıç dans
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