Survivor Mert Öcal'dan aşk itirafı

Survivor All Star 2021 yarışmacılarından Mert Öcal katıldığı Youtube programında adada yaşanan aşk olayları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Melis Güvenç’in Youtube konuğu olan Survivor yarışmacısı Mert Öcal önümüzdeki All Star da ünlüler takımında yer alacak. Yarışmanın bu sezon daha uysal ve daha eğlenceli olacağını söyleyen Öcal, Survivor yarışmacıları arasında adada başlayan aşklara hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Öcal, “Adada yaşanan aşklar hiç dikkatimi çekmedi. Ama bu durum da bir sosyallik. Sonuçta yeni tanıdığın birileriyle bir sosyalleşmedir bu. Altı ay sürekli kapalı bir kutu içindesiniz. Çok normal bir durum. Bu durum bu sene de olabilir, önümüzdeki senelerde de olabilir” dedi.

Öcal kendisinin de adada aşk yaşama ihtimaline karşı; “ Hiçbir zaman iddialı konuşmam ama benim karakterime göre çok zor. Orada buna sıra gelmez. Çünkü açlık ve barınma sorunu var. Bir konfor alanı sağlaman lazım. Aile özlemin var… Ama tabii hayat bu bilemem, belli de olmaz, kısmet” ifadelerini kullandı.