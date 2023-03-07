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Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker'den başörtülü kandil mesajı

Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker'den başörtülü kandil mesajı
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Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker kandil paylaşımı ile gündeme geldi.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban o dönem nişan atarak gündeme gelmiş yarışmadan sonra da aynı dönem Dominik'te olan İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Şaşalı bir düğünle evlenen İsmail Balaban ve İlayda Şeker sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Berat Kandili'nde bir paylaşım yapan eski yarışmacı sosyal medyada beğeni topladı.
 

"Allah dualarımızı kabul etsin inşallah" diyen İlayda Şeker'i görenler "Çok yakışmış", "Makyajın keşke daha az olsaydı", "Ne güzelsin" yorumlarında bulundu.

Etiketler Survivor ismail balaban şampiyon
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