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Survivor yıldızı Taner Tolga Tarlacı hakkında şoke eden iddia

Survivor yıldızı Taner Tolga Tarlacı hakkında şoke eden iddia
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Bir dönem ekranlara damgasını vuran Survivor'ın yıldızı Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştığı iddia edildi.

2011 yılında katıldığı Survivor yarışmasında kendine has hareketleriyle kısa sürede ilgi üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, daha sonra karıştığı suçlar nedeniyle Türkiye'den kaçmıştı.

Güney Kıbrıs'ta yaptığı canlı yayınlar ile Acun Ilıcalı'ya küfür ettiği için hapis cezasına çarptırılan Tarlacı, gasp suçundan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde tutuluyordu.

BİLEKLERİNİ KESTİ!
Onur Akay Medya'dayer alan habere göre, Survivor'ın eski yıldızı cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu ve son anda gardiyanlar tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Bileklerini kesen ve son anda Rum gardiyanlar tarafından fark edilen Tarlacı'ya ilk müdahaleyi cezaevi doktoru yaptı ve iki gün müşahede altında tutuldu. Tarlacı, iki günlük müşahede sonrası tekrar koğuşuna bırakıldı.

Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Taner Tolga Tarlacı'nın, 2022'nin Haziran ayında kesici aletle gasp etme suçu sebebiyle cezaevine girdiği de ortaya çıkmıştı. Cezaevinde olduğu iddia edilen Tarlacı'nın kelepçeli son hali ise görenleri hayrete düşürmüştü.

Etiketler Survivor Taner Tolga Tarlacı
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