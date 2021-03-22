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  3. Survivor'daki kavga güreş camiasını ayaklandırdı

Survivor'daki kavga güreş camiasını ayaklandırdı

Survivor'da ünlüler takımında yarışan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşadı. Gönüllülerden Dora, ünlü sporcu için ''soytarı'' ifadesini kullanarak ''Zenne gibi oynarsın ancak'' dedi. Bu sözler güreş camiasında rahatsızlık yarattı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Balaban’ın yarışmayı bırakması gerektiğini belirterek “Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim. Kırkpınar Ağası olarak söylüyorum, kendini orada küçük düşürmesin yapılan saygısızlıklara boyunemesin. O Türkiye’nin başpehlivanı” dedi.

Eski başpehlivanlardan Abdullah Ersoy “Bu programı protesto edip şampiyonumuzu çekmeliyiz” derken Türkiye Güreş Federasyonu’nu da Balaban’a sahip çıkmaya davet etti. Bir diğer eski başpehlivan Davut Arslan da Balaban’ın programa katılma kararının yanlış olduğunu savundu.

Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan yağlı güreşler bu yıl 16 Mayıs’ta start alacak. Survivor’ın şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Balaban’ın güreş sezonunun başını kaçırması bekleniyor.

Etiketler survivor ismail balaban
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