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  3. 16 Aralık 2020 14:56

Tamer Karadağlı ekranlara geri dönüyor

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, FOX TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Karadağlı dizide ''Göktürk Albay'' karakterini canlandıracak.

Tamer Karadağlı ekranlara geri dönüyor
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Yıllar önce yayınlanan ve şimdilerde bile tekrar bölümleri yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Tamer Karadağlı, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.

SAVAŞÇI'NIN KADROSUNA DAHİL OLDU
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Savaşçı dizisine Göktürk Albay karakteri ile katıldığını sevenlerine duyurdu. Oyuncu takipçilerini heyecanlandıran paylaşımına "Göktürk Albay geliyor... Bekleyin.." notunu ekledi.

Karadağlı ile yıllarca aynı kadroda yer alan Pınar Altuğ Atacan ise oyuncunun paylaşımına alkış emojisi koyarken birçok ünlü isim de tebrik yorumları yaptı.

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